Сергій Стерненко 20 березня святкуватиме свій 26 День народження. На його підтримку у Києві та Одесі активісти збирають акції протесту. Сам Стерненко каже, що прийти, на жаль не зможе.

Приморський суд Одеси їсаме розглядає клопотання адвокатів про звільнення Сергія Стерненка з СІЗО. Захист подав апеляцію на вирок суду і застосований запобіжний захід.

До речі Суд розглядає клопотання про звільнення Стерненка: онлайн-трансляція

Що сказав Стерненко у зверненні

Активіст вже три тижні перебуває у СІЗО. Він наголошує: тримання під вартою наразі не є законним, адже його захисники і він вже звернулися до суду з апеляцією. Відтак, запобіжний мали б скасувати. Те, що його тримають під вартою, за словами Стерненка, не пов'язано з якимись правовими колізіями. Усе через те, що "окремі чорти" хочуть тримати його в заручниках.

У те, що на засіданні 19 березня ухвалять рішення про його звільнення, Стерненко сумнівається. Тому і не зможе приєднатися до акцій протесту, запланованих на 20 березня.

Я чув, що ви на мій 26 День народження плануєте піти до Офісу Президента і там спитати його, чому він мовчить… Я би з радістю пішов з вами на акцію, але навряд зможу,

– зіронізував Стерненко.

Стерненко попросив: якщо активісти таки питатимуть президента, то хай роблять це якомогагучніше. Він дивитиметься трансляцію по телевізору і слідкуватиме за новинами.

Стерненко вкотре зазначив: мовчати президенту у такій ситуації не варто.

Наостанок активіст подякував усім тим, хто виходить на його підтримку на протести. Це мотивує його не здаватися і боротися за справедливість.

Звернення Стерненка з зали суду: дивіться відео

Протести щодо вироку Стерненка