Пішов би на акцію протесту, але не зможу, – Стерненко записав відео з суду
Сергій Стерненко 20 березня святкуватиме свій 26 День народження. На його підтримку у Києві та Одесі активісти збирають акції протесту. Сам Стерненко каже, що прийти, на жаль не зможе.
Джерело:ютуб Стерненка
Приморський суд Одеси їсаме розглядає клопотання адвокатів про звільнення Сергія Стерненка з СІЗО. Захист подав апеляцію на вирок суду і застосований запобіжний захід.
До речі Суд розглядає клопотання про звільнення Стерненка: онлайн-трансляція
Що сказав Стерненко у зверненні
Активіст вже три тижні перебуває у СІЗО. Він наголошує: тримання під вартою наразі не є законним, адже його захисники і він вже звернулися до суду з апеляцією. Відтак, запобіжний мали б скасувати. Те, що його тримають під вартою, за словами Стерненка, не пов'язано з якимись правовими колізіями. Усе через те, що "окремі чорти" хочуть тримати його в заручниках.
У те, що на засіданні 19 березня ухвалять рішення про його звільнення, Стерненко сумнівається. Тому і не зможе приєднатися до акцій протесту, запланованих на 20 березня.
Я чув, що ви на мій 26 День народження плануєте піти до Офісу Президента і там спитати його, чому він мовчить… Я би з радістю пішов з вами на акцію, але навряд зможу,
– зіронізував Стерненко.
Стерненко попросив: якщо активісти таки питатимуть президента, то хай роблять це якомогагучніше. Він дивитиметься трансляцію по телевізору і слідкуватиме за новинами.
Стерненко вкотре зазначив: мовчати президенту у такій ситуації не варто.
Наостанок активіст подякував усім тим, хто виходить на його підтримку на протести. Це мотивує його не здаватися і боротися за справедливість.
Звернення Стерненка з зали суду: дивіться відео
Протести щодо вироку Стерненка
- 23 лютого активіста засудили до 7 років і 3 місяців ув'язнення через нібито викрадення депутата.
- Того ж дня в Україні почалися масові протести на підтримку активіста.
- 8 березня прихильники Стерненка пікетували дачу президента Зеленського. Акція відбулася під гаслом "Мовчання тримає за ґратами".
- На 20 березня – День народження Стерненка – заплановані нові акції під Офісом Президента.
- Акція підтримки 20 березня відбудеться і під стінами СІЗО в Одесі, де утримують Стерненка. Почнеться вона о 13:00.
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