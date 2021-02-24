Стерненко відбуватиме покарання в окремій камері, – адвокат

До Сергія Стерненка, якого засудили до 7,3 років позбавлення волі, застосують спеціальні заходи безпеки. Це пов'язано з тим, що активісту погрожують представники проросійських сил в Україні.

Про це заявили адвокати Стерненка. Так, 24 лютого правозахиснику Вадиму Оксюті вдалося зустрітися з активістом.

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Як заявив Масі Найєм, спеціальні заходи безпеки є необхідними, адже наразі на адресу Стерненка продовжуються погрози зі сторони проросійських сил.

У цих сил є конкретні прізвища – Анатолій Шарій та народний депутат України Ілля Кива,

– написав Найєм.

Він також нагадав слова Киви, який раніше заявив: "Буде ще один вирок, і там він отримає вже зовсім інші терміни покарання. А наше завдання – зробити його перебування у в'язниці більш виховним."

Лист Сергія Стерненка

Стерненко також передав лист автокатом, в якому він подякував за підтримку та побажав сміливості у боротьбі за право".

Скаржитись на умови не буду. Тюрма є тюрма. Я тут в ізоляції, не знаю новин. Але впевнений, що ви це свавілля так просто не залишите. Ці чорти так просто не зупиняться, і політичні репресії тільки набиратимуть обертів,

– написав Стерненко.



Стерненко написав лист із СІЗО / Інфографіка 24 каналу

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Вирок Сергію Стерненку / Інфографіка 24 каналу