Стерненко відбуватиме покарання в окремій камері, – адвокат
До Сергія Стерненка, якого засудили до 7,3 років позбавлення волі, застосують спеціальні заходи безпеки. Це пов'язано з тим, що активісту погрожують представники проросійських сил в Україні.
Джерело:фейсбук Масі Найєма
Про це заявили адвокати Стерненка. Так, 24 лютого правозахиснику Вадиму Оксюті вдалося зустрітися з активістом.
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Як заявив Масі Найєм, спеціальні заходи безпеки є необхідними, адже наразі на адресу Стерненка продовжуються погрози зі сторони проросійських сил.
У цих сил є конкретні прізвища – Анатолій Шарій та народний депутат України Ілля Кива,
– написав Найєм.
Він також нагадав слова Киви, який раніше заявив: "Буде ще один вирок, і там він отримає вже зовсім інші терміни покарання. А наше завдання – зробити його перебування у в'язниці більш виховним."
Лист Сергія Стерненка
Стерненко також передав лист автокатом, в якому він подякував за підтримку та побажав сміливості у боротьбі за право".
Скаржитись на умови не буду. Тюрма є тюрма. Я тут в ізоляції, не знаю новин. Але впевнений, що ви це свавілля так просто не залишите. Ці чорти так просто не зупиняться, і політичні репресії тільки набиратимуть обертів,
– написав Стерненко.
Стерненко написав лист із СІЗО / Інфографіка 24 каналу
Вирок Сергію Стерненку: головне
- Активіста Сергія Стерненка 23 лютого засудили до 7,3 років позбавлення волі за справу 6-річної давності. Відповідне рішення ухвалив Приморський районний суд Одеси.
- Стерненка звинувачують у викраденні Сергія Щербіча. Активіст нібито хотів заволодіння його грошима. Мовиться про 300 гривень.
- Сам Стерненко заявив, що вся справа базується лише на свідченнях Щербіча. А тому вирок проти активіста є політично вмотивованим рішенням, яке продиктували судді.
- Українців неабияк обурив вирок Стерненку, тому вони вийшли на акції протесту у своїх містах. Мітингували навіть у польській Варшаві. Відомо, що під час протестів постраждали 10 активістів та 27 правоохоронців.
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