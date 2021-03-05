Стерненко подав апеляцію, яка призупиняє набрання вироком законної сили

Одеський активіст Сергій Стерненко вже подав апеляцію до суду. Він просить скасувати вирок, який "є не тільки абсурдним та незаконним, а і є інструментом політичної розправи".

Стерненко також просить звільнити його з-під варти. Серед іншого, апеляція тимчасово зупиняє набрання законної сили вироком.

Важливо Суд буде зобов'язаний скасувати вирок Стерненку, – адвокат Найєм про апеляцію

Про що йдеться у повідомленні Стерненка

Згідно з відміткою, апеляційну скаргу Сергій Стерненко подав ще 2 березня.

Це і тиск проти усіх громадян, які борються проти російських окупантів та їхніх пособників, і проти тих, хто сміливо не мовчить про порушення прав людини,

– написав Стерненко.

Активіст виділив такі підстави апеляційної скарги:

суддя Віктор Попревич не здійснив судовий розгляд повністю;

його висновки не відповідають фактичним обставинам справи;

він істотно порушив Кримінально-процесуальний кодекс України;

неправильно застосував норми ККУ.

Він також додав – йому "шкода, що російські окупанти винесли цей вирок іменем України, водночас він спрямований проти самої ж України".

"Коли Татаров за вкрадені 85 мільйонів сидить на посаді, а я за вигадані 300 гривень сиджу у тюрмі, це – несправедливо! Коли терорист і кат Стуса Медвечук сидить у парламенті, а я та інші політв'язні у тюрмі – це несправедливо", – додав активіст.

Разом з тим, адвокати Сергія Стерненка працюють над своїми апеляційними скаргами.

Стерненка засудили: важливе

Сергія Стерненка засудили до 7 років 3 місяців в'язниці. Крім цього, йому конфіскують майно.

Стерненка звинуватили нібито у викраденні ексдепутата райради Сергія Щербича та крадіжці 300 гривень.

Через вирок люди в різних містах вийшли на масові протести. На Банковій навіть трапились сутички, у яких постраждали 40 людей.

Активісти оголосили безстрокову акцію.

Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу