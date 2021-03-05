Стерненко подав апеляцію, яка призупиняє набрання вироком законної сили

Джерело:телеграм Стерненка
Одеський активіст Сергій Стерненко вже подав апеляцію до суду. Він просить скасувати вирок, який "є не тільки абсурдним та незаконним, а і є інструментом політичної розправи".
Стерненко також просить звільнити його з-під варти. Серед іншого, апеляція тимчасово зупиняє набрання законної сили вироком.
Важливо Суд буде зобов'язаний скасувати вирок Стерненку, – адвокат Найєм про апеляцію
Згідно з відміткою, апеляційну скаргу Сергій Стерненко подав ще 2 березня.
Це і тиск проти усіх громадян, які борються проти російських окупантів та їхніх пособників, і проти тих, хто сміливо не мовчить про порушення прав людини,
– написав Стерненко.
Він також додав – йому "шкода, що російські окупанти винесли цей вирок іменем України, водночас він спрямований проти самої ж України".
"Коли Татаров за вкрадені 85 мільйонів сидить на посаді, а я за вигадані 300 гривень сиджу у тюрмі, це – несправедливо! Коли терорист і кат Стуса Медвечук сидить у парламенті, а я та інші політв'язні у тюрмі – це несправедливо", – додав активіст.
Разом з тим, адвокати Сергія Стерненка працюють над своїми апеляційними скаргами.