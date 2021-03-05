Стерненко подав апеляцію, яка призупиняє набрання вироком законної сили
Одеський активіст Сергій Стерненко вже подав апеляцію до суду. Він просить скасувати вирок, який "є не тільки абсурдним та незаконним, а і є інструментом політичної розправи".
Джерело:телеграм Стерненка
Стерненко також просить звільнити його з-під варти. Серед іншого, апеляція тимчасово зупиняє набрання законної сили вироком.
Важливо Суд буде зобов'язаний скасувати вирок Стерненку, – адвокат Найєм про апеляцію
Про що йдеться у повідомленні Стерненка
Згідно з відміткою, апеляційну скаргу Сергій Стерненко подав ще 2 березня.
Це і тиск проти усіх громадян, які борються проти російських окупантів та їхніх пособників, і проти тих, хто сміливо не мовчить про порушення прав людини,
– написав Стерненко.
Активіст виділив такі підстави апеляційної скарги:
- суддя Віктор Попревич не здійснив судовий розгляд повністю;
- його висновки не відповідають фактичним обставинам справи;
- він істотно порушив Кримінально-процесуальний кодекс України;
- неправильно застосував норми ККУ.
Він також додав – йому "шкода, що російські окупанти винесли цей вирок іменем України, водночас він спрямований проти самої ж України".
"Коли Татаров за вкрадені 85 мільйонів сидить на посаді, а я за вигадані 300 гривень сиджу у тюрмі, це – несправедливо! Коли терорист і кат Стуса Медвечук сидить у парламенті, а я та інші політв'язні у тюрмі – це несправедливо", – додав активіст.
Разом з тим, адвокати Сергія Стерненка працюють над своїми апеляційними скаргами.
Стерненка засудили: важливе
- Сергія Стерненка засудили до 7 років 3 місяців в'язниці. Крім цього, йому конфіскують майно.
- Стерненка звинуватили нібито у викраденні ексдепутата райради Сергія Щербича та крадіжці 300 гривень.
- Через вирок люди в різних містах вийшли на масові протести. На Банковій навіть трапились сутички, у яких постраждали 40 людей.
- Активісти оголосили безстрокову акцію.
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