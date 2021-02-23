Сергія Стерненка 23 лютого засудили до 7 років ув'язнення у справі про викрадення людини. Перед тим, як активіста забрали до СІЗО, йому начебто вдалось подзвонити до президента та "подякувати" за рішення суду. У Зеленського стверджують, що главі держави Стерненко не телефонував.

Телефон з номером президента Стерненку передали одразу після оголошення вироку.

Важливо Суд засудив Стерненка до 7 років тюрми

На екрані телефону було ім'я глави держави

На екрані справді було ім'я глави держави. Про те, що телефонують саме Зеленському, сказав і один із присутніх. Жодних підтверджень цьому наразі нема.

Пане президенте, вас Сергій Стерненко турбує, хочу вам подякувати за сьогоднішній вирок,

– сказав Стерненко.

Після того, як дзвінок завершився, засуджений активіст сказав, що президент лише поцікавився, навіщо йому телефонують та поклав слухавку.

Стерненко каже, що і раніше розмовляв з Зеленським

За словами Стерненка, це вже не вперше він розмовляє з Зеленським. Раніше глава держави начебто обіцяв йому державні посади та запевняв, що напади проти нього будуть розслідувати, як слід.

Якщо щось зі мною станеться під час перебування в СІЗО, це буде особиста відповідальність президента України Володимира Зеленського. Я переконаний, що те, що сьогодні відбулося – а зараз мене відправлять до СІЗО – це продовження тієї політики ув’язнення людей за вказівкою згори,

– заявив активіст.

Також Стерненко підтвердив, що винесений йому вирок будуть оскаржувати. Після цього активіста у кайданках забрали до СІЗО.

До теми Не думали, що таки наважаться: реакція соцмереж на вирок Сергію Стерненку

В Офісі Президента заявили, що Стерненко не дзвонив Зеленському

Джерело: "Радіо Свобода"

У Зеленського, тим часом, інформацію про будь-які розмови Стерненка з президентом заперечують. Речниця глави держави Юлія Мендель сказала, що спроби долучити президента до цієї історії є політизацією справи.

Глава держави вважає, що не має бути частиною спроб самопіару будь-якого активіста або політика, його ім'я не має використовуватися в спробах захиститися від судового вироку,

– прокоментувала Мендель.

Мендель каже, що Стерненкові посад не пропонували

Також речниця спростовує слова Стерненка, що йому пропонували державні посади. Мендель запевняє, що Зеленський не втручався у розслідування і не тиснув на правоохоронні органи.

Президент України не пропонував Сергію Стерненку жодних посад, оскільки такі пропозиції не є частиною моделі соціальних ліфтів, які президент вважає найкращою моделлю відбору професіоналів на посади,

– мовиться у її коментарі.

Актуально Вирок Стерненку: за що судять активіста та чи є надія на правосуддя

Стерненку винесли вирок у справі про викрадення людини

Зазначимо, що Приморський суд Одеси засудив Сергія Стерненка до 7 років 3 місяців позбавлення волі. Справа стосується викрадення Сергія Щербіча та спроби заволодіти його грішми – 300 гривень. Сам Стерненко переконаний, що справа – політизована. Адже вся вона базується лише на свідченнях Щербіча.

Незгідні з вироком суду активісти вже анонсували масштабні акції протесту у різних містах України. Наразі демонстрації запланували у 4 областях.