Стерненко перебуває в одеському СІЗО

Джерело:24 канал
Сергій Стерненко, якого 23 лютого засудили до 7,3 років, наразі перебуває в одеському СІЗО. Водночас точне місце перебування активіста залишається таємницею.
Керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко під час брифінгу підтвердив цю інформацію. Однак розповісти більше деталей він не зміг.
Важливо У СІЗО його немає: адвокат Стерненка не знає, куди відвезли активіста
За останньою інформацією активіст перебуває в одеському слідчому ізоляторі.Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу намагаються з'ясувати, в якому стані Сергій Стерненко та чи є у нього зв'язок з адвокатами. Ми доповнимо цей матеріал, коли з'явиться більше інформації.
Раніше адвокат Стерненка Масі Найєм заявив, що не знає, де перебуває його підзахисний. Найєм зауважив, що активіста немає в СІЗО, а у його захисників немає з ним контактів і вони не можуть з ним зв'язатися:
Зараз невідомо, де він, в СІЗО його немає... Нам не дають відповіді, де він може бути,
– поскаржився адвокат активіста.
Після цього у Сергія Стерненка оголосили безстрокову акцію протесту. Вони закликали долучитися до неї усіх небайдужих. Протест запланований на суботу, 26 лютого, о 12:00 під Офісом Президента.