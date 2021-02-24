Стерненко перебуває в одеському СІЗО

Сергій Стерненко, якого 23 лютого засудили до 7,3 років, наразі перебуває в одеському СІЗО. Водночас точне місце перебування активіста залишається таємницею.

Керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко під час брифінгу підтвердив цю інформацію. Однак розповісти більше деталей він не зміг.

Важливо У СІЗО його немає: адвокат Стерненка не знає, куди відвезли активіста

Де Сергій Стерненко

За останньою інформацією активіст перебуває в одеському слідчому ізоляторі.

Журналісти 24 каналу намагаються з'ясувати, в якому стані Сергій Стерненко та чи є у нього зв'язок з адвокатами. Ми доповнимо цей матеріал, коли з'явиться більше інформації.

Раніше адвокат Стерненка Масі Найєм заявив, що не знає, де перебуває його підзахисний. Найєм зауважив, що активіста немає в СІЗО, а у його захисників немає з ним контактів і вони не можуть з ним зв'язатися:

Зараз невідомо, де він, в СІЗО його немає... Нам не дають відповіді, де він може бути,

– поскаржився адвокат активіста.

Вирок Сергію Стерненку: головне

Приморський районний суд Одеси засудив Сергія Стерненка до 7 років та 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Активіста визнали винним у викраденні Сергія Щербіча з метою заволодіння його грошима (300 гривень).

Сам Стерненко раніше заявляв, що вся справа базується лише на свідченнях Щербіча. Активіст заявив, що вирок проти нього є політично вмотивованим рішенням, яке продиктували судді.

У відповідь на несправедливий вирок суду українці почали виходити на вулиці. Загалом акції на підтримку Стерненка анонсували у понад 20 містах України, а також польській Варшаві.

Відомо, що під час протестів постраждали 10 активістів та 27 правоохоронців.

Після цього у Сергія Стерненка оголосили безстрокову акцію протесту. Вони закликали долучитися до неї усіх небайдужих. Протест запланований на суботу, 26 лютого, о 12:00 під Офісом Президента.