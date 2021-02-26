Активіст Сергій Стерненко, якого звинувачують у викраденні людини з метою заволодіти 300 гривнями, написав свій другий лист із СІЗО. У ньому він звернувся до президента Володимира Зеленського та українців, які виходили на протести через вирок активісту.

Що написав Стерненко

У листі активіст перепросив у глави держави за те, що у суді назвав його "словом із трьох літер".

З мого боку було неправильно так казати про гаранта, який, як бачимо, забезпечує в Україні правовий лад,

– заявив Стерненко.

Він наголосив, що йому болить за те, що команда Зеленського "штовхає Україну у прірву".

"Якщо ви не виженете чортів, вони знищать вас", – підкреслив Стерненко.

Активіст також висловив "безмежну повагу" співробітнику Офісу Президента Сергію Кошману, який звільнився із структури після оголошення вироку Стерненку.

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