Активіста Сергія Стерненка хотіли взяти під варту, тому що той не з'явився на засідання суду. Однак в той час він здавав тест на коронавірус.

Прокурорка на судовому засіданні 22 січня просила обрати активісту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це Стерненко написав у своєму телеграм-каналі.

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Річ у тім, що Стерненко не з'явився на минуле засідання, адже здавав тест на СOVID-19. Перед тим активіст контактував з хворим на коронавірус.

Чи знали в суді, де був Стерненко

За словами Стерненка, він попередив про це суд, надіславши відповідну заяву. Тож прокурорка про неї знала.

Зрештою, суд відмовився розглядати клопотання через несвоєчасне подання.

Це я навіть не кажу про те, що епідемії (пандемії) в країні апріорі є поважною причиною для неявки...Але сам факт! Прокурор, знаючи про підозру на коронавірус та тестування, усе одно подає таке клопотання,

– наголосив Стерненко.

Справа Стерненка: коротко