Мене могли кинути до в'язниці за те, що я робив тест на COVID, – Стерненко
Активіста Сергія Стерненка хотіли взяти під варту, тому що той не з'явився на засідання суду. Однак в той час він здавав тест на коронавірус.
Прокурорка на судовому засіданні 22 січня просила обрати активісту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це Стерненко написав у своєму телеграм-каналі.
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Річ у тім, що Стерненко не з'явився на минуле засідання, адже здавав тест на СOVID-19. Перед тим активіст контактував з хворим на коронавірус.
Чи знали в суді, де був Стерненко
За словами Стерненка, він попередив про це суд, надіславши відповідну заяву. Тож прокурорка про неї знала.
Зрештою, суд відмовився розглядати клопотання через несвоєчасне подання.
Це я навіть не кажу про те, що епідемії (пандемії) в країні апріорі є поважною причиною для неявки...Але сам факт! Прокурор, знаючи про підозру на коронавірус та тестування, усе одно подає таке клопотання,
– наголосив Стерненко.
Справа Стерненка: коротко
- У 2018 році на активіста скоїли низку замахів. Спочатку Стерненка побили битами, потім – у нього вистрілили гумовою кулею.
- Захищаючись під час третього нападу, Стерненко поранив нападника ножем. Той помер.
- Відтоді активіста підозрюють у вбивстві, а з загиблого нападника зняли підозру.
- 18 грудня Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
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