Стерненко хоче створити реєстр із журналістів Медведчука, щоб ті не потрапили в порядні ЗМІ

Активіст Сергій Стерненко пропонує нову ініціативу. А саме: створити реєстр із тих журналістів, які працювали на проросійських каналах Віктора Медведчука.
Джерело: телеграм Стерненка
Він вважає, що деякі з пропагандистів будуть приховувати факти своєї роботи на телеканалах, які припинили свою роботу через санкції. Мовиться про 112 канал, NewsOne та ZIK.
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Активіст переконаний, що ці "бродячі пропагандисти", які обслуговували окупантів, можуть почати вдавати з себе порядних людей та піти працювати в якесь нормальне медіа.
Але вони свідомо працювали на агресора, тому ми маємо не забувати про них. Є думка створити реєстр всіх, хто допомагав вести проти нас інформаційну війну, та поширити ці дані серед широкого загалу, щоб пропагандистам було складніше знайти собі нову роботу,
– йдеться у дописі Стерненка.
Для цього він скликає групу добровольців, які збиратимуть інформацію, а також ті, хто будуть вносити всі дані у таблицю.
"В цьому нема нічого протиправного, оскільки працювати ми будемо із відкритими даними, які пропагандисти самі ж публічно поширювали", – запевнив активіст.