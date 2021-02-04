Активіст Сергій Стерненко пропонує нову ініціативу. А саме: створити реєстр із тих журналістів, які працювали на проросійських каналах Віктора Медведчука.

Джерело: телеграм Стерненка

Він вважає, що деякі з пропагандистів будуть приховувати факти своєї роботи на телеканалах, які припинили свою роботу через санкції. Мовиться про 112 канал, NewsOne та ZIK.

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Активіст переконаний, що ці "бродячі пропагандисти", які обслуговували окупантів, можуть почати вдавати з себе порядних людей та піти працювати в якесь нормальне медіа.

Але вони свідомо працювали на агресора, тому ми маємо не забувати про них. Є думка створити реєстр всіх, хто допомагав вести проти нас інформаційну війну, та поширити ці дані серед широкого загалу, щоб пропагандистам було складніше знайти собі нову роботу,

– йдеться у дописі Стерненка.

Група добровольців

Для цього він скликає групу добровольців, які збиратимуть інформацію, а також ті, хто будуть вносити всі дані у таблицю.

"В цьому нема нічого протиправного, оскільки працювати ми будемо із відкритими даними, які пропагандисти самі ж публічно поширювали", – запевнив активіст.

РНБО прийняло рішення про санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Це трапилось 2 лютого за ініціативи Володимира Зеленського.

Згідно з документом, санкції діють і щодо каналів 112 Україна, NewsOne, ZIK – їх заблокували на 5 років. Річ у тім, що телеканали пов'язують з кумом президента РФ, лідером партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Політична сила почала обурюватись через це рішення і прикриватись свободою слова. Водночас Зеленський запевнив, що тут мовиться не про свободу слова, а про пропаганду.

Рішення про блокування підтримали Сполучені Штати. Натомість у Кремлі, звісно, заявили, що це не відповідає міжнародним нормам.

Коротко про санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу