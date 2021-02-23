В Україні в "мусорів" кидають не сніжки, а бруківку: чому справа Стерненка не зійде з рук

Джерело:24 канал
Наша вулиця не терпить справ політичних в'язнів. А вулиця, хочу нагадати, завжди перемагає.
В Білорусі засудили 16-річного хлопця за те, що він виступив проти узурпації влади Лукашенком 3%. Неповнолітній має епілепсію. Після затримання хлопця били "мусори" і не давали пігулки. Йому так і сказали: "Ти політичний, ти тут здохнеш".
Зверніть увагу! Судилище над Стерненком – це вирок кожному українцю: що далі
В Росії нещодавно закрили Навального за абсурдною справою. Через те, що він не міг відвідувати кримінально-виконавчу інспекцію, адже лежав у лікарні в Німеччині. І потрапив у медзаклад він після того, як Путін лазив йому у труси. Навальний політичний, він там здохне.
Сьогодні в Україні засудили Сергій Стерненко, за те, що він ніби викрав людину, аби "заволодіти 300 гривнями". Йому виніс вирок суддя, який, за інформацією Центру Протидії Корупції:
– відмазував п'яних водіїв, зокрема Голову Одеського окружного адмінсуду Глуханчука;
– вирішив, що судді після рішення КСУ можуть не подавати декларації;
– зняв усі обвинувачення з одеського міліціонера, який катував людей;
– забув задекларувати Мерседес і квартиру дружини в Партеніті;
– прикрасив вхід до свого дому бюстами Сталіна та Леніна.
Але.
Наша вулиця не терпить справ політичних в'язнів. А вулиця, хочу нагадати, завжди перемагає.
Це вам не проплачені мітинги ОПЗЖ, де 50 людей заклеюють роти і мовчать. Це армія ініціативних людей. А один ініціативний коштує 20-ьох невмотивованих.
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