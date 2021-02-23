В Україні в "мусорів" кидають не сніжки, а бруківку: чому справа Стерненка не зійде з рук

Наша вулиця не терпить справ політичних в'язнів. А вулиця, хочу нагадати, завжди перемагає.

Україна разюче відрізняється від Росії і Білорусі

В Білорусі засудили 16-річного хлопця за те, що він виступив проти узурпації влади Лукашенком 3%. Неповнолітній має епілепсію. Після затримання хлопця били "мусори" і не давали пігулки. Йому так і сказали: "Ти політичний, ти тут здохнеш".

Зверніть увагу! Судилище над Стерненком – це вирок кожному українцю: що далі

В Росії нещодавно закрили Навального за абсурдною справою. Через те, що він не міг відвідувати кримінально-виконавчу інспекцію, адже лежав у лікарні в Німеччині. І потрапив у медзаклад він після того, як Путін лазив йому у труси. Навальний політичний, він там здохне.

Сьогодні в Україні засудили Сергій Стерненко, за те, що він ніби викрав людину, аби "заволодіти 300 гривнями". Йому виніс вирок суддя, який, за інформацією Центру Протидії Корупції:

– відмазував п'яних водіїв, зокрема Голову Одеського окружного адмінсуду Глуханчука;

– вирішив, що судді після рішення КСУ можуть не подавати декларації;

– зняв усі обвинувачення з одеського міліціонера, який катував людей;

– забув задекларувати Мерседес і квартиру дружини в Партеніті;

– прикрасив вхід до свого дому бюстами Сталіна та Леніна.

Наша вулиця не терпить справ політичних в'язнів

Але.

В Україні не будуть дивитись сотні людей, як "мусора" пакують дитину.

В Україні мітингувальники не штовхають автозак, що застряг у снігу, в якому затриманих везли у відділок.

В Україні мовчки не терплять свавілля чиновників.

В Україні жінка не виправдовуватиме "мусорів", після того, як вона потрапила у лікарню після побиття тими самими "мусорами".

В Україні не кидають у "мусорів" сніжки, а розбирать для цього бруківку на вулиці.

Наша вулиця не терпить справ політичних в'язнів. А вулиця, хочу нагадати, завжди перемагає.

Це вам не проплачені мітинги ОПЗЖ, де 50 людей заклеюють роти і мовчать. Це армія ініціативних людей. А один ініціативний коштує 20-ьох невмотивованих.

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