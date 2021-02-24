Стерненка на 7 років відправили у в'язницю: повний текст вироку

Джерело:"Українська правда"
Одеського активіста Сергія Стерненка засудили до 7,3 років позбавлення волі через справу про викрадення людини. Повний текст вироку – читайте далі.
Документ щодо вироку Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку від джерел у правоохоронних органах отримала "Українська правда".
Сергія Стерненка засудили на 7 років: що відомо про активіста
Зауважимо, що справа стосувалася викрадення колишнього депутата Сергія Щербича. У відповідь на рішення Стерненко заявив про тиск на суддю та про те, що подаватиме апеляцію.
Повний текст вироку Стерненку: офіційні документи
Зі слів правоохоронців, у 2015 році Стерненко та ще один керівник одеського "Правого сектору" Руслан Демчук, викрали Сергія Щербича, вимагаючи відмовитись від депутатства.Довідка. Колишній депутат раніше був керівником районної організації проросійської партії "Родіна". А згодом входив у партію мера Одеси Геннадія Труханова.
Сам Стерненко неодноразово наголошував, що справа проти нього є сфабрикованою та базується лише на звинувачення Щербича. Який, до слова, за 5 років жодного разу не з'явився у суді.