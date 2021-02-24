Одеського активіста Сергія Стерненка засудили до 7,3 років позбавлення волі через справу про викрадення людини. Повний текст вироку – читайте далі.

Документ щодо вироку Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку від джерел у правоохоронних органах отримала "Українська правда".

Сергія Стерненка засудили на 7 років: що відомо про активіста

Зауважимо, що справа стосувалася викрадення колишнього депутата Сергія Щербича. У відповідь на рішення Стерненко заявив про тиск на суддю та про те, що подаватиме апеляцію.

Повний текст вироку Стерненку: офіційні документи

Справа про викрадення: що про неї відомо

Зі слів правоохоронців, у 2015 році Стерненко та ще один керівник одеського "Правого сектору" Руслан Демчук, викрали Сергія Щербича, вимагаючи відмовитись від депутатства.

Довідка. Колишній депутат раніше був керівником районної організації проросійської партії "Родіна". А згодом входив у партію мера Одеси Геннадія Труханова.

Сам Стерненко неодноразово наголошував, що справа проти нього є сфабрикованою та базується лише на звинувачення Щербича. Який, до слова, за 5 років жодного разу не з'явився у суді.

Протести через вирок Стерненку

Після оголошення вироку суд обрав Стерненкові запобіжний захід – його взяли під варту. Активіста із зали суду вивезли в автозаці.

Прибічники активіста, обурені вироком, заблокували рух транспорту. Між ними та поліцією спалахнули сутички.

У мережі висловлюють свою підтримку Стерненку. Небайдужі українці вийшли на протести у більшості міст країни.

Наймасштабнішу акцію організували у Києві під Банковою. Там спалахнули сутички, постраждали 27 правоохоронців, 24 активістів затримали.

Зокрема, у Харкові зібралось кілька сотень людей. А у Житомирі мітинг завершився сутичками та затриманнями.

У Львові акція минула мирно. Підтримати Стерненка у центрі міста на площі Ринок зібралось аж 1,5 тисячі людей.

Зауважимо, що у 2018 році на Стерненка скоїли відразу 3 замахи. Під час останнього з них, Стерненко, захищаючи своє життя, поранив нападника. Згодом той помер.