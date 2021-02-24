Стерненка на 7 років відправили у в'язницю: повний текст вироку
Одеського активіста Сергія Стерненка засудили до 7,3 років позбавлення волі через справу про викрадення людини. Повний текст вироку – читайте далі.
Джерело:"Українська правда"
Документ щодо вироку Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку від джерел у правоохоронних органах отримала "Українська правда".
Сергія Стерненка засудили на 7 років: що відомо про активіста
Зауважимо, що справа стосувалася викрадення колишнього депутата Сергія Щербича. У відповідь на рішення Стерненко заявив про тиск на суддю та про те, що подаватиме апеляцію.
Повний текст вироку Стерненку: офіційні документи
Справа про викрадення: що про неї відомо
Зі слів правоохоронців, у 2015 році Стерненко та ще один керівник одеського "Правого сектору" Руслан Демчук, викрали Сергія Щербича, вимагаючи відмовитись від депутатства.
Сам Стерненко неодноразово наголошував, що справа проти нього є сфабрикованою та базується лише на звинувачення Щербича. Який, до слова, за 5 років жодного разу не з'явився у суді.
Протести через вирок Стерненку
- Після оголошення вироку суд обрав Стерненкові запобіжний захід – його взяли під варту. Активіста із зали суду вивезли в автозаці.
- Прибічники активіста, обурені вироком, заблокували рух транспорту. Між ними та поліцією спалахнули сутички.
- У мережі висловлюють свою підтримку Стерненку. Небайдужі українці вийшли на протести у більшості міст країни.
- Наймасштабнішу акцію організували у Києві під Банковою. Там спалахнули сутички, постраждали 27 правоохоронців, 24 активістів затримали.
- Зокрема, у Харкові зібралось кілька сотень людей. А у Житомирі мітинг завершився сутичками та затриманнями.
- У Львові акція минула мирно. Підтримати Стерненка у центрі міста на площі Ринок зібралось аж 1,5 тисячі людей.
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