Вирок Сергій Стерненко – це вирок правосуддю України.

Суд засудив Стерненка: як діяти далі?

Реформа не спрацювала. Корумпованою машиною атаковані не просто Сергій, громадянське суспільство, верховенства права та совість, – атакована вся та меншість суддів, які з моменту завершення Революції гідності намагалися чинити доброчесно та відповідно до принципів права.

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7 років і позбавлення половини майна – це вирок тільки по найбільш недолугій справі, розробленої Трухановим, ОПЗЖ та Генпрокуратурою. За підтримки Татарова, наближеного до офісу Зеленського.

Є й інші справи. Сергію всього 25 років, останні з яких – це спротив пострадянському терору, що мав би бути забутим з лютого 2014 року. Саме тому треба діяти, а не просто очікувати на рішення апеляції.

По-перше, звісно, – виходити на акцію у Києві.

По-друге, виводити цей огидний кейс на світовий рівень.

Офіс має зрозуміти, що підтримка справи Сергія буде далеко за межами української "бульбашки" громадських активістів та простих українців загалом.

До теми Якщо зі мною щось станеться у тюрмі, це буде особиста відповідальність Зеленського, – Стерненко

Європейський парламент, Рада Європи, національні парламенти союзників України, міжнародні організації, тощо, мають бути проінформовані, куди звернули "реформи правосуддя" за Зеленського.

Адже йдеться не просто про 25-річного Сергія. Йдеться про кожного з нас, про українську демократію та український державний механізм загалом.

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