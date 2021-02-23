Стерненка вивезли з суду: активісти блокували дорогу – відео

Активіста Сергія Стерненка засудили до 7,3 років в'язниці. Його вже вивезли з Приморського суду Одеси, хоча активісти намагалися заблокувати рух транспорту.
Спалахнули сутички. Українці обурені вироком суддів та вимагають встановлення справедливості.
До теми Якщо зі мною щось станеться у тюрмі, це буде особиста відповідальність Зеленського, – Стерненко
Зауважимо, що автозак зі Стерненком виїхав не з того виїзду, який зазвичай використовують. Люди, які прийшли підтримати активіста, скандували "Ганьба" та "Стерненку – волю".
Що відбувалося під судом в Одесі: дивіться відео 24 каналу
Стерненку винесли вирок: останні новини
- Приморський райсуд Одеси оголосив вирок у справі Сергія Стерненка. Активіста засудили до 7,3 років тюрми з конфіскацією половини майна.
- Його звинуватили у тому, що він нібито викрав чоловіка на ім'я Сергій Щербіч, аби заволодіти його грошима – 300 гривнями.
- Сам Стерненко рішення суддів вважає політично вмотивованим та продиктованим зверху. Сторона захисту має намір подавати апеляцію.
- Після оголошення вироку активісти намагалися заблокувати дорогу біля суду, спалахнули сутички. Проте Стерненка таки вивезли.
- Через вирок Стерненку вечері 23 лютого українці виходитимуть на вулиці з протестами. Зокрема – збиратимуться під Офісом Президента.
Читайте також Не думали, що таки наважаться: реакція соцмереж на вирок Сергію Стерненку
Напади на Стерненка
- Раніше Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. У 2018 року на Стерненка скоїли відразу 3 замахи.
- Під час третього, 24 травня, загинув нападник. Стерненко наголошує, що захищався, але поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство.