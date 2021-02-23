Активіста Сергія Стерненка засудили до 7,3 років в'язниці. Його вже вивезли з Приморського суду Одеси, хоча активісти намагалися заблокувати рух транспорту.

Спалахнули сутички. Українці обурені вироком суддів та вимагають встановлення справедливості.

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Зауважимо, що автозак зі Стерненком виїхав не з того виїзду, який зазвичай використовують. Люди, які прийшли підтримати активіста, скандували "Ганьба" та "Стерненку – волю".

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Стерненку винесли вирок: останні новини

Приморський райсуд Одеси оголосив вирок у справі Сергія Стерненка. Активіста засудили до 7,3 років тюрми з конфіскацією половини майна.

Його звинуватили у тому, що він нібито викрав чоловіка на ім'я Сергій Щербіч, аби заволодіти його грошима – 300 гривнями.

Сам Стерненко рішення суддів вважає політично вмотивованим та продиктованим зверху. Сторона захисту має намір подавати апеляцію.

Після оголошення вироку активісти намагалися заблокувати дорогу біля суду, спалахнули сутички. Проте Стерненка таки вивезли.

Через вирок Стерненку вечері 23 лютого українці виходитимуть на вулиці з протестами. Зокрема – збиратимуться під Офісом Президента.

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