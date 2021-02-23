Одразу у декількох містах України 23 лютого відбулися акції протесту на підтримку Сергія Стерненка, якого засудили до 7,3 років. У Стерненка подякували усім небайдужим, хто долучився до мітингів, а також оголосили безстрокову акцію протесту.

Активісти зазначили, що залишатимуться на Банковій стільки, скільки потрібно.

Важливо В Україні тривають масові акції на підтримку Сергія Стерненка: фото, відео

Вони підкреслили, що вона триватиме доти, доки Сергій Стерненко не буде на волі.

Сьогодні нам вдалося зібрати багатотисячні акції по всій Україні та закордоном. Проте влада не до кінця зрозуміла, що часи безправ'я та свавілля закінчуються. Тому ми не збираємось зупинятися,

– мовиться у повідомленні.

У Стерненка також закликали приходи усіх небайдужих під Офіс Президента у суботу, 26 лютого, о 12:00.

"Ми залишаємося тут, під ОП, але в суботу тут буде вся Україна", – заявили організатори.

Зверніть увагу! Адвокат активіста Сергія Стерненка Масі Найєм заявив, що не знає, де зараз перебуває Сергій Стерненко. Востаннє активіста бачили у залі суду, коли йому оголошували вирок.

Вирок Сергію Стерненку: головне

Приморський районний суд Одеси засудив Сергія Стерненка до 7 років та 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Активіста визнали винним у викраденні Сергія Щербіча з метою заволодіння його грошима. Мовиться про 300 гривень.

Сам Стерненко раніше заявляв, що вся справа базується лише на свідченнях Щербіча. Активіст заявив, що вирок проти нього є політично вмотивованим рішенням, яке продиктували судді.

У відповідь на несправедливий вирок суду українці почали виходити на вулиці. Загалом акції на підтримку Стерненка анонсували у понад 20 містах України, а також польській Варшаві.