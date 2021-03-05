У Стерненка готують "сюрприз" Зеленському на 8 Березня: протест під дачею

Джерело:телеграм-канал "Самозахист"
Прихильники засудженого активіста Сергія Стерненка анонсували нову акцію протесту. Люди приїдуть під державну дачу президента Володимира Зеленського 8 березня.
Прихильники Стерненка наголосили, що президент ніяк не відреагував на винесення вироку активісту.
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Хоч Зеленський сам визнає, що наша судова система довела свою непридатність, він не робить нічого, щоб ця репресивна машина припинила відмазувати злочинців та відправляти невинуватих людей у в'язницю,
– заявили активісти.
Вони наголосили, що 8 березня їдуть нагадати про це президенту до нього на державну дачу. "Бо справедливість Стерненку – справедливість усім".
За словами активістів, невинні ув'язнені не мають часу чекати. "Антоненко, Стерненко та багато інших вже за ґратами".
Збір відбудеться 8 березня о 16:00 на станції метро "Видубичі".