У Стерненка анонсували нову акцію протесту

Джерело:телеграм-канал Sternenko
Прихильники засудженого активіста Сергія Стерненка анонсували новий мітинг. Він відбудеться 16 березня. Крім того, у активіста нагадали, що вже 10 днів, як президент Володимир Зеленський не реагує на мирний протест.
Саме цього дня буде чергове засідання суду щодо справи Стерненка.
До теми Прихильники Стерненка пікетували дачу Зеленського: фото, відео
У Стерненка подякували всім, хто сьогодні долучився до акції під з’їздом суддів, а також тим, хто вийшов до Шевченківського суду підтримати підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь.
На жаль, українське кривосуддя продовжує функціонувати як звично, і сьогодні суд скасував засідання. Через це клопотання про зміну запобіжного заходу для Антоненка залишилось нерозглянутим,
– мовиться у повідомленні.
Крім того, обіцяють й надалі інформувати про подальші акції і прогрес у справі Стерненка.