Прихильники засудженого активіста Сергія Стерненка анонсували новий мітинг. Він відбудеться 16 березня. Крім того, у активіста нагадали, що вже 10 днів, як президент Володимир Зеленський не реагує на мирний протест.

Саме цього дня буде чергове засідання суду щодо справи Стерненка.

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Що кажуть у Стерненка

У Стерненка подякували всім, хто сьогодні долучився до акції під з’їздом суддів, а також тим, хто вийшов до Шевченківського суду підтримати підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь.

На жаль, українське кривосуддя продовжує функціонувати як звично, і сьогодні суд скасував засідання. Через це клопотання про зміну запобіжного заходу для Антоненка залишилось нерозглянутим,

– мовиться у повідомленні.

Крім того, обіцяють й надалі інформувати про подальші акції і прогрес у справі Стерненка.

Вирок Стерненку та протести: що відомо

Одеський суд засудив Стерненка до 7 років і 3 місяців в'язниці з конфіскацією половини майна.

Справа стосується викрадення ексдепутата райради Сергія Щербича з метою заволодіння його 300 гривнями.

Після вироку в українських містах спалахнули масові протести. Наймасштабніший був під Офісом Президента, близько 40 людей навіть постраждали.

Демонстранти прийшли на Банкову й 27 лютого, вимагаючи звільнення активіста.



Вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу