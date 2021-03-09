У Стерненка анонсували нову акцію протесту
Прихильники засудженого активіста Сергія Стерненка анонсували новий мітинг. Він відбудеться 16 березня. Крім того, у активіста нагадали, що вже 10 днів, як президент Володимир Зеленський не реагує на мирний протест.
Джерело:телеграм-канал Sternenko
Саме цього дня буде чергове засідання суду щодо справи Стерненка.
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Що кажуть у Стерненка
У Стерненка подякували всім, хто сьогодні долучився до акції під з’їздом суддів, а також тим, хто вийшов до Шевченківського суду підтримати підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь.
На жаль, українське кривосуддя продовжує функціонувати як звично, і сьогодні суд скасував засідання. Через це клопотання про зміну запобіжного заходу для Антоненка залишилось нерозглянутим,
– мовиться у повідомленні.
Крім того, обіцяють й надалі інформувати про подальші акції і прогрес у справі Стерненка.
Вирок Стерненку та протести: що відомо
- Одеський суд засудив Стерненка до 7 років і 3 місяців в'язниці з конфіскацією половини майна.
- Справа стосується викрадення ексдепутата райради Сергія Щербича з метою заволодіння його 300 гривнями.
- Після вироку в українських містах спалахнули масові протести. Наймасштабніший був під Офісом Президента, близько 40 людей навіть постраждали.
- Демонстранти прийшли на Банкову й 27 лютого, вимагаючи звільнення активіста.
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