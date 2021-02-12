В Україні степи південного регіону можуть перетворитися на пустелі. Причиною є глобальне потепління, наслідки якого вже відчутні.

Міністр захисту довкілля України Роман Абрамовський розповів, що впродовж останніх 30 років температура в Україні зросла на 1,2 градуса за Цельсієм. Він припустив, що через підвищення температури може збільшитися й кількість стихійних лих.

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За словами Абрамовського, мовиться про перетворення степів на Півдні України на пустелі, повені у Карпатах та нестача питної води в центральних й південних регіонах.

Зверніть увагу! За даними ООН, 2020 рік був одним із 2 найспекотніших за всю історію спостережень. Однак надалі ситуація ставатиме ще складнішою – у 2021 році світ очікує "катастрофічне" підвищення температури. Детальніше про це – читайте тут.

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Міністр захисту довкілля також зауважив, що зміна клімату в Україні відбувається через вирубку лісів, спалювання викопних видів палива, збільшення концентрації вуглекислого газу та діяльність великих підприємств.