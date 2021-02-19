Міністр охорони здоров'я Максим Степанов поїхав в Індію за вакциною. Водночас народні депутати активно обговорюють його звільнення.

У поїздці Степанова є політичний сенс. Адже вакцини в Україні немає, а розмови про неї є. Таку думку в ефірі висловив політичний аналітик Дмитро Литвин.

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Покарання для Степанова

За його словами, "тримати" міністра в Україні, щоб він щодня відповідав, чому немає вакцини – з політичної точки зору є недоцільно.

Певною мірою це виглядає як покарання для Степанова. Якщо ти говорив, що буде вакцина з Індії – то їдь туди і привозь її,

– зазначив Литвин.

Проблему не розв'яжуть без відставки

Він наголосив: "Я сподіваюсь, що Степанов не просто там посидить, а про щось домовиться і організує постачання партії вакцини вже наступного тижня".

Нагадаємо! Керівник МОЗ України Максим Степанов поїхав 18 лютого в Індію, щоб поговорити з виробником вакцин проти коронавірусу та привезти першу партію особисто.

Експерт додав, що якщо Степанов не зробить це, то в Україні буде така політична проблема, яку не можна буде розв'язати без відставки міністра.

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