Степанова хочуть заслухати у Раді: розповість про результати локдауну та вакцинацію

У парламенті хочуть заслухати міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Очільник МОЗ має розповісти про результати локдауну та програму вакцинації. Крім того, депутати зазначають, що пленарний тиждень Ради буде "неважкий".

Джерело: 24 канал, нардеп Ярослав Железняк

У Верховній Раді чекають інформації щодо програми вакцинації. Про наміри заслухати Степанова розповів заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час засідання погоджувальної ради.

До речі Степанов озвучив головну проблему вакцинації проти COVID-19 в Україні

Про що звітуватиме Степанов

Окрім програми вакцинації, міністр розповість про результати локдауну. Зокрема, чи досягнули цілей, які ставили, коли обмежували діяльність бізнесу та креативних індустрій.

Міністр звітуватиме під час години запитань до уряду.

Що розглядатимуть на пленарному тижні

Програма вакцинації проти коронавірусу повинна містити детальний план кожної області. Щеплювати українців почнуть у лютому. Саме тоді держава отримає партії вакцини. Детальніше – читайте тут.

За словами Железняка, цього тижня не планують ніяких "важких голосувань".

2 лютого: транспортні законопроєкти, а також про скасування друкованих трудових книг.

3 лютого: кілька законопроєктів про світловідбивальні елементи пішоходів і транспортні ініціативи.

4 лютого: законопроєкти про судову реформу, про систему громадського здоров'я.

5 лютого: законопроєкт про заборону пластикових пакетів. Однак плани ще можуть змінитись.



Етапи вакцинації / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу