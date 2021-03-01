Антивакцинальна вакханалія: Степанов звинуватив колаборантів COVID-19 у зриві вакцинації

Максим Степанов заявив, що в Україні є багато фейків та нісенітниць щодо якості та ефективності вакцини. Останні 2 місяці триває якась антивакцинальна вакханалія.

За словами глави Міністерства охорони здоров'я Степанова, наразі у країні вже з'явилися колаборанти COVID-19. Вони готові зробити все, аби зірвати процес вакцинації українців.

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Степанов нагадав: для формування колективного імунітету, необхідно, щоб вакцинувалися 60% жителів України.

Для нас це дуже важливо. Бо ми боремось за життя кожного громадянина,

– наголосив глава МОЗ.

Коронавірус нікуди не зникає. Люди різних вікових категорій мають ризик інфікуватися та померти. Однак вакцина, за словами Степанова, може запобігти трагічним наслідкам.

Степанов зауважив, що у людей, які відмовляються від вакцинації, є різні мотиви. Зокрема, політичні.

Сутичка Степанова і Гончаренка

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що при теперішніх темпах вакцинації, усі українці зможуть отримати щеплення років через 200. І це за умови, що Україна розпочала вакцинацію останньою у Європі.

Також Гончаренко звинуватив Степанова у недостатній кількості тестування населення. Тоді глава МОЗ назвав нардепа " таким собі COVID-19-колаборантом".

Степанов розповів, що темпи вакцинації зростатимуть щодня, і ситуація покращуватиметься.

Степанов про колаборантів COVID-19: дивіться відео "Свободи слова на ICTV"

Сутичка Степанова і Гончаренка: дивіться відео "Свободи слова на ICTV"

Степанов вакцинувався: деталі