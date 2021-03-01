Антивакцинальна вакханалія: Степанов звинуватив колаборантів COVID-19 у зриві вакцинації
Максим Степанов заявив, що в Україні є багато фейків та нісенітниць щодо якості та ефективності вакцини. Останні 2 місяці триває якась антивакцинальна вакханалія.
Джерело:Свобода слова на ICTV
За словами глави Міністерства охорони здоров'я Степанова, наразі у країні вже з'явилися колаборанти COVID-19. Вони готові зробити все, аби зірвати процес вакцинації українців.
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Степанов нагадав: для формування колективного імунітету, необхідно, щоб вакцинувалися 60% жителів України.
Для нас це дуже важливо. Бо ми боремось за життя кожного громадянина,
– наголосив глава МОЗ.
Коронавірус нікуди не зникає. Люди різних вікових категорій мають ризик інфікуватися та померти. Однак вакцина, за словами Степанова, може запобігти трагічним наслідкам.
Степанов зауважив, що у людей, які відмовляються від вакцинації, є різні мотиви. Зокрема, політичні.
Сутичка Степанова і Гончаренка
Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що при теперішніх темпах вакцинації, усі українці зможуть отримати щеплення років через 200. І це за умови, що Україна розпочала вакцинацію останньою у Європі.
Також Гончаренко звинуватив Степанова у недостатній кількості тестування населення. Тоді глава МОЗ назвав нардепа " таким собі COVID-19-колаборантом".
Степанов розповів, що темпи вакцинації зростатимуть щодня, і ситуація покращуватиметься.
Степанов про колаборантів COVID-19: дивіться відео "Свободи слова на ICTV"
Сутичка Степанова і Гончаренка: дивіться відео "Свободи слова на ICTV"
Степанов вакцинувався: деталі
- 1 березня 2021 року Максим Степанов публічно вакцинувався від коронавірусу. Главу МОЗ щепили препаратом від Covishield.
- Через декілька годин Степанов опублікував на фейсбуці пост, у якому розповів, що добре почувається.
- Окрім того, глава МОЗ анонсував, що невдовзі вакцинується і президент Володимир Зеленський.
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