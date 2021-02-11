Працюємо прозоро, – Степанов відреагував на кримінальну справу щодо закупівлі вакцин

Максим Степанов відреагував на відкриття кримінального провадження щодо махінацій під час закупівлі вакцин проти COVID-19. Очільник МОЗ заявив, що його міністерство працює прозоро.

Що заявив Степанов

Міністр охорони здоров'я схарактеризував роботу свого відомства абсолютно прозорою. Адже договори, мовляв, укладають безпосередньо з виробниками. Про це чиновник розповів в ефірі одного з телеканалів.

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При будь-якому запиті правоохоронних органів до нас щодо будь-яких документів – ми миттєво надамо їх у повному обсязі,

– сказав міністр.

Деталі кримінальної справи