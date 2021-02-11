Працюємо прозоро, – Степанов відреагував на кримінальну справу щодо закупівлі вакцин
Максим Степанов відреагував на відкриття кримінального провадження щодо махінацій під час закупівлі вакцин проти COVID-19. Очільник МОЗ заявив, що його міністерство працює прозоро.
Джерело:24 канал
Що заявив Степанов
Міністр охорони здоров'я схарактеризував роботу свого відомства абсолютно прозорою. Адже договори, мовляв, укладають безпосередньо з виробниками. Про це чиновник розповів в ефірі одного з телеканалів.
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При будь-якому запиті правоохоронних органів до нас щодо будь-яких документів – ми миттєво надамо їх у повному обсязі,
– сказав міністр.
Деталі кримінальної справи
- 10 лютого виконувач обов'язки голови САП Максим Грищук заявив, що Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування щодо закупівлі вакцин проти COVID-19.
- Ймовірно, мовиться про зловживання службовим становищем Степанова. Міністр нібито заблокував угоди про закупівлю вакцин на користь компанії "Лекхім" та Sinovac.
- Зокрема "Медичні закупівлі" вели перемовини про закупівлю вакцини приблизно по 3 долари за дозу. Втім Степанов нібито зупинив цей процес та вирішив закупити вакцину у китайської компанії Sinovac.
- Українська компанія "Лекхім" уклала договір з Sinovac. Однак ЗМІ назвали контракт сумнівним, адже ціна препарату становить 17,85 долара за дозу.
- Сам Степанов сказав, що це Sinovac вимагала проводити закупівлю через посередника. Проте, за даними ЗМІ, компанія не продає вакцину приватним установам, а лише – урядам країн.
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