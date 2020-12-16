Степанов відповів Камельчуку на "вигаданий COVID-19": Хай почергує в реанімації з хворим
Депутат від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що COVID-19 є вигадкою. На слова нардепа вже відреагував міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Максим Степанов сказав, що Камельчуку треба поїхати в реанімаційне відділення, де перебувають хворі на коронавірус. Таку думку він озвучив в інтерв'ю 24 каналу.
Цікаво Степанов відповів, чи готовий вакцинуватись російською вакциною від COVID-19
"Я йому можу просто запропонувати відчергувати зміну в реанімаційному відділені в будь-якій лікарні, де є хворі на коронавірус", – заявив він.
Що сказав Камельчук
В одному з ефірів українських телеканалів депутат від "Слуга народу" назвав COVID-19 вигадкою. Окрім цього він зазначив, що не довіряє жодній вакцині у світі.
Пізніше він пояснив свою скандальну заяву. "Слуга нараду" сказав, що люди справді хворіють, однак, у світі маніпулюють статистикою та цифрами.
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