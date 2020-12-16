Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав ситуацію у медичній сфері України, яку очолює, далекою до ідеалу. Основною причиною цього є несерйозне ставлення до неї та погане фінансування.

Він зауважив, що у МОЗ намагаються виправити ситуацію. Про це Степанов розповів в інтерв'ю 24 каналу.

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За словами Степанова, у міністерстві намагаються покращити ситуацію з ліжками з киснем. "Ми в кінці серпні вже мали 8 880 ліжок з киснем, а зараз – приблизно 34 тисячі, і ми далі збільшуємо. Зрозуміло, що іноді виникають проблемні питання. Ми реагуємо на кожен такий випадок. Поправляємо, говоримо, що треба змінити", – сказав міністр.

Ми не говорили ніколи, що в нас все ідеально. У нас дуже далеко до ідеалу. Але хочу підкреслити: для того, щоб у нас це було ідеально чи принаймні близько до ідеалу – треба кардинально змінити своє ставлення до цієї сфери,

– запевнив Степанов.

Він зазначив, що 470 лікарень в Україні працюють для хворих на COVID-19. Не усі керівники цих лікарень роблять все правильно, однак ситуацію у МОЗ виправляють. Ситуації, про які розповідають у соціальних мережах, також з'ясовують.

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Він також зауважив, що в Україні хронічне недофінансування медицини. Степанов погодився, що недофінансовуються й інші галузі, однак медицина та здоров'я, на його думку, найважливіше, що може бути.

Варто додати! Вже кілька місяців обговорюють ймовірну відставку Максима Степанова. Він прокоментував ці чутки та сказав, скільки ще планує бути на посаді.