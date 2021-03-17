Степанов оцінив ймовірність тотального карантину по всій Україні

Ситуація з коронавірусом у кількох регіонах України є напруженою. Проте, за словами міністра охорони здоров'я, наразі підстав, аби вводити загальнонаціональний карантин, немає.

Поки що у червоній зоні – 4 області. Потрапити туди найближчим часом ризикує й Київ. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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За його словами, якщо у столиці будуть перевищені показники щодо захворюваності, то центральна комісія ТЕБ та НС одразу розгляне питання про посилення там обмежувальних заходів.

Щодо тотального карантину – я неодноразового говорив, що ми будемо це пропонувати, якщо переважна більшість областей буде у червоній зоні. Поки підстав для цього не існує,

– наголосив очільник МОЗ.

Міністр наголосив, що органи місцевого самоврядування згідно з законодавством мають повноваження самостійно посилювати карантинні заходи. Він вважає, що це є їхнім обов'язком.

"Адже мовиться про здоров'я людей. У такий спосіб конкретний регіон може не потрапити у червону зону – якщо там вчасно введуть додаткові обмеження", – додав він.

Станом на 17 березня в Україні підтвердили 1 489 023 випадки коронавірусу COVID-19.

випадки коронавірусу COVID-19. Від ускладнень хвороби померли 28 986 людей. Вдалося одужати 1 237 676 пацієнтам.

людей. Вдалося одужати пацієнтам. 71 922 українців вже отримали першу дозу вакцини, а 1 людина – провакцинована повністю.