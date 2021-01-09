На час локдауну в Україні уряд заборонив продаж деяких товарів. Мовиться, зокрема, про іграшки, посуд та одяг. У МОЗ пояснили, чому Кабмін зарахував ці товари до заборонених.

Таке рішення ухвалили, щоб скоротити число покупців і контактів між ними. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.

Важливо Де купити сигарети під час локдауну: пояснення МОЗ

Як Степанов пояснив заборону

За словами Максима Степанова, іграшки та одяг заборонили продавати в магазинах не через те, що нібито на них активніше поширюється COVID.

По-перше, COVID-19 не поширюється активніше на іграшках, шкарпетках або батарейках... Логіка тут зовсім в іншому,

– заявив Степанов.

Він додав, що, наприклад, зі 100 відвідувачів супермаркету лише 40 йдуть за продуктами або засобами гігієни. Таким чином, заборона на продаж побутової техніки, одягу та іграшок відразу значно скоротить кількість контактів, оскільки такі товари будуть більше купувати через інтернет.

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