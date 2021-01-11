Максим Степанов назвав головні цілі введення жорсткого карантину в Україні. Міністр охорони здоров'я пояснив, що серед них: обмеження контактів і зниження тиску на систему охорони здоров'я перед спалахом грипу.

Степанов пояснив, що грип є сезонним захворюванням, яке має подібні до коронавірусу ускладнення і також передає повітряно-крапельним шляхом. Про це міністр охорони здоров'я заявив під час брифінгу, пише 24 канал.

Важливо Кількість шкарпеток і футболок, необхідних у локдаун, можна було розрахувати, – Степанов

Після свят зросте кількість хворих

Степанов прогнозує, що після новорічних свят в Україні зросте кількість нових хворих.

У нас були свята, які передбачали великі скупчення людей на новорічних ялинках, під час інших святкувань. У нас було переміщення громадян. Всі ці дії передбачають велику кількість контактів. І як наслідок цього великої кількості контактів збільшується ризик інфікування,

– сказав очільник МОЗ.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я прогнозують збільшення кількості хворих на грип. Це може статися приблизно з 11 по 24 січня.

"Важкі хворі також потребують госпіталізації. Це може привести до досить напруженої ситуації. Тому, щоб цього не було, ми стратегічно ввели карантин з 8 по 24 січня включно", – зазначив Степанов.

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Яка ситуація з COVID-19 в Україні

Станом на 11 січня в Україні підтверджено зараження коронавірусною інфекцією у 1 119 314 осіб. За минулу добу, 10 січня, кількість хворих збільшилася на 4288.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.

Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні від ускладнень померло 19 835 людей, за минулу добу зафіксовано ще 68 летальних випадків. Одужало 796 417 пацієнтів, за добу – 4 819 осіб.



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