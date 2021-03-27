Він один раз сказав, а ми розгрібаємо, – Степанов знову згадав про "г*мно" Порошенка

Максим Степанов обурений висловлюванням Петра Порошенка про вакцину проти коронавірусу CoviShield. Адже саме начебто через це Україна зараз не може отримати наступну партію препарату з Індії.

У прямому ефірі відбулася емоційна перепалка міністра охорони здоров'я Максима Степанова та співголови фракції "Європейської Солідарності" Артура Герасимова. Мовилося про проблеми вакцинації в Україні.

До теми Степанов підтвердив, що Індія зупинила експорт вакцини

Степанов звинуватив Порошенка у зриві поставок вакцини CoviShield до України

Глава МОЗ Максим Степанов фактично звинуватив п'ятого президента Петра Порошенка у зриві поставок вакцини з Індії до України.

Бо той публічно вжив фразу щодо CoviShield "г*вно привезли".

І, мовляв, саме тому Україна не може отримати наступні партії препарату.

У мене прохання – звернутися до свого лідера (очільника "ЄС" Петра Порошенка – 24 канал), щоб він не поливав брудом вакцину, яку ми закуповуємо. Велике прохання! Він один раз сказав, а ми потім розгрібаємо,

– заявив міністр.

І пояснив, що Україна не може "отримати наступні партії, тому що вони (ймовірно, мовилося про виробника вакцини – 24 канал) здивовані, вони не розуміють, кажуть: "То що у вас відбувається?"

Представник "Європейської Солідарності" у студії Артур Герасимов у відповідь зазначив, що Індія зупинила експорт вакцини CoviShield для низки країн, а не тільки для України: "Так що, там теж українська опозиція винна?"

Коротко про скандал із висловлюванням Порошенка і проблемами з постачанням Covishield

у цьому ж ефірі Степанов водночас заявив, що за 1,5 мільйона доз CoviShield Україна вже заплатила, і має намір отримати придбане. "Нам потрібна не компенсація, нам потрібна вакцина", – наголосив глава МОЗ.в Україні кампанія з вакцинації триває вже понад місяць – з 24 лютого. Наразі використовували єдиний препарат, який отримала наша країна – CoviShield з Індії (ліцензія AstraZeneca).