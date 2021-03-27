Він один раз сказав, а ми розгрібаємо, – Степанов знову згадав про "г*мно" Порошенка
Максим Степанов обурений висловлюванням Петра Порошенка про вакцину проти коронавірусу CoviShield. Адже саме начебто через це Україна зараз не може отримати наступну партію препарату з Індії.
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
У прямому ефірі відбулася емоційна перепалка міністра охорони здоров'я Максима Степанова та співголови фракції "Європейської Солідарності" Артура Герасимова. Мовилося про проблеми вакцинації в Україні.
До теми Степанов підтвердив, що Індія зупинила експорт вакцини
Степанов звинуватив Порошенка у зриві поставок вакцини CoviShield до України
Глава МОЗ Максим Степанов фактично звинуватив п'ятого президента Петра Порошенка у зриві поставок вакцини з Індії до України.
- Бо той публічно вжив фразу щодо CoviShield "г*вно привезли".
- І, мовляв, саме тому Україна не може отримати наступні партії препарату.
У мене прохання – звернутися до свого лідера (очільника "ЄС" Петра Порошенка – 24 канал), щоб він не поливав брудом вакцину, яку ми закуповуємо. Велике прохання! Він один раз сказав, а ми потім розгрібаємо,
– заявив міністр.
І пояснив, що Україна не може "отримати наступні партії, тому що вони (ймовірно, мовилося про виробника вакцини – 24 канал) здивовані, вони не розуміють, кажуть: "То що у вас відбувається?"
Представник "Європейської Солідарності" у студії Артур Герасимов у відповідь зазначив, що Індія зупинила експорт вакцини CoviShield для низки країн, а не тільки для України: "Так що, там теж українська опозиція винна?"
Коротко про скандал із висловлюванням Порошенка і проблемами з постачанням Covishield
- На початку березня п'ятий президент України Петро Порошенко під час погоджувальної ради у Верховній Раді назвав вакцину CoviShield "г*вном", цитуючи неназваного лікаря.
- На це відреагував і чинний президент Володимир Зеленський. Він сказав, що такі слова "великих патріотів" насправді "характеризують суть їхніх вчинків".
- 14 березня Порошенко вже закликав українців вакцинуватися.
- А 24 березня, у ЗМІ з'явилася інформація, що Індія зупиняє поставки вакцини CoviShield в інші країни. Така ситуація склалася, бо вакцин не вистачає для самих індійців.
- А от представник "Слуги народу" й голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький заявив, що Індія не хоче постачати вакцину в Україну, бо її тут дискредитують. Мовляв, МЗС отримало листа із таким змістом від посольства Індії.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що лист є, але щодо причин припинення поставки уточнив: деякі причини вже озвучені в ЗМІ, але "деякі є непублічними".
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