Стане вирішальним ударом: в Кабміні почалися суперечки щодо ідеї Степанова продовжити локдаун
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що чинний локдаун в Україні слід продовжити і після 24 січня. Проти такої ініціативи вже виступив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.
Продовження локдауну від Степанова: як на це відреагував Ткаченко
Як зауважив очільник Мінкульту, жорсткий карантин почався лише 5 днів тому. А Максим Степанов вже виступив із заявою продовжити локдаун. Про це Ткаченко написав у телеграмі.
До теми Степанов назвав підстави для подовження локдауну в Україні
Перед тим, як ухвалювати такі рішення, хочу запитати в колеги – чи не зарано із висновками? Хотілося б побачити конкретні факти, що є підставою для цього,
– підкреслив він.
За словами Ткаченка, продовження локдауну стане:
- вирішальним ударом по сфері культури та креативним індустріям, які суворо дотримуються вимог обмежень;
- загалом ударом по всьому малому та середньому бізнесу.
"Якщо таку дискусію піднімуть на уряді, за таких умов – Мінкульт її не підтримає", – констатував посадовець.
Чому Степанов наполягає на продовженні локдауну: головні тези
- В Україні були січневі свята, які супроводжувалися масовим святкуванням за участю великої кількості людей. Також люди їздили до родичів, багато переміщувалися.
- Все це потенційно дуже сильно вплине на зростання кількості інфікованих COVID-19.
- Крім того, щороку можна спостерігати сезонне збільшення кількості хворих на грип. І воно починається саме в січні. Тому дуже важливо на цьому піку ліквідувати зростання.
- Грип передається так, як і коронавірус. І цю хворобу також можна попередити припиненням контактування між людьми. Тому що і грип, і COVID-19 мають однакові ускладнення.
- У МОЗ є зацікавленими в тому, щоб не було в жодному разі критичного навантаження на медичну систему.
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