Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що чинний локдаун в Україні слід продовжити і після 24 січня. Проти такої ініціативи вже виступив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.

Продовження локдауну від Степанова: як на це відреагував Ткаченко

Як зауважив очільник Мінкульту, жорсткий карантин почався лише 5 днів тому. А Максим Степанов вже виступив із заявою продовжити локдаун. Про це Ткаченко написав у телеграмі.

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Перед тим, як ухвалювати такі рішення, хочу запитати в колеги – чи не зарано із висновками? Хотілося б побачити конкретні факти, що є підставою для цього,

– підкреслив він.

За словами Ткаченка, продовження локдауну стане:

вирішальним ударом по сфері культури та креативним індустріям, які суворо дотримуються вимог обмежень;

загалом ударом по всьому малому та середньому бізнесу.

"Якщо таку дискусію піднімуть на уряді, за таких умов – Мінкульт її не підтримає", – констатував посадовець.

Чому Степанов наполягає на продовженні локдауну: головні тези

В Україні були січневі свята, які супроводжувалися масовим святкуванням за участю великої кількості людей. Також люди їздили до родичів, багато переміщувалися.

Все це потенційно дуже сильно вплине на зростання кількості інфікованих COVID-19.

Крім того, щороку можна спостерігати сезонне збільшення кількості хворих на грип. І воно починається саме в січні. Тому дуже важливо на цьому піку ліквідувати зростання.

Грип передається так, як і коронавірус. І цю хворобу також можна попередити припиненням контактування між людьми. Тому що і грип, і COVID-19 мають однакові ускладнення.

У МОЗ є зацікавленими в тому, щоб не було в жодному разі критичного навантаження на медичну систему.

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