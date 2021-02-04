Степанов анонсував перевірки у всіх лікарнях через пожежу у Запоріжжі

Максим Степанов анонсував проведення перевірок у всіх лікарнях України. Все через пожежу у відділенні реанімації у Запоріжжі.

Джерело: "Акцент"

Міністр охорони здоров'я Степанов приїхав у Запоріжжя через пожежу, яка трапилася вночі проти 4 лютого.

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Що сказав Степанов у Запоріжжі

За словами міністра зараз важливо швидко встановити причину пожежі, аби уникнути таких ситуацій у майбутньому. Він додав, що наразі триває розслідування, однак попередня причина – займання медичного обладнання.

Степанов зауважив, що апарати штучної вентиляції легень є новими для лікарень України, з ними слід відповідно поводитися.

Зауважимо, міністр планує відвідати постраждалих внаслідок пожежі, які перебувають у міській лікарні №4.

Як працюватиме обласна лікарня

Лікарня працюватиме в звичайному режимі, але є сенс перевести хворих в інші медзаклади. Це буде вирішуватися пізніше, а поки 18 пацієнтів перебувають у лікарні. Я думаю, що їх можна перевести в інші лікарні,

– наголосив Степанов.

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух додав: "У найкоротші терміни ми відновимо все те, що постраждало, щоб ввести це відділення в роботу".

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