Степанов анонсував перевірки у всіх лікарнях через пожежу у Запоріжжі
Максим Степанов анонсував проведення перевірок у всіх лікарнях України. Все через пожежу у відділенні реанімації у Запоріжжі.
Джерело: "Акцент"
Міністр охорони здоров'я Степанов приїхав у Запоріжжя через пожежу, яка трапилася вночі проти 4 лютого.
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Що сказав Степанов у Запоріжжі
За словами міністра зараз важливо швидко встановити причину пожежі, аби уникнути таких ситуацій у майбутньому. Він додав, що наразі триває розслідування, однак попередня причина – займання медичного обладнання.
Степанов зауважив, що апарати штучної вентиляції легень є новими для лікарень України, з ними слід відповідно поводитися.
Зауважимо, міністр планує відвідати постраждалих внаслідок пожежі, які перебувають у міській лікарні №4.
Як працюватиме обласна лікарня
Лікарня працюватиме в звичайному режимі, але є сенс перевести хворих в інші медзаклади. Це буде вирішуватися пізніше, а поки 18 пацієнтів перебувають у лікарні. Я думаю, що їх можна перевести в інші лікарні,
– наголосив Степанов.
Голова Запорізької ОДА Олександр Старух додав: "У найкоротші терміни ми відновимо все те, що постраждало, щоб ввести це відділення в роботу".
Пожежа у запорізькій лікарні: головне
- Займання виникло у реанімаційному відділі обласної лікарні Запоріжжя.
- Внаслідок пожежі загинуло 4 людей – 3 пацієнтки та 1 лікарка.
- За словами Старуха, сім'ях загиблих виплатять по 50 тисяч гривень.
- Відомо про 2 постраждалих медиків. У них діагностували опіки та отруєння.
- У прокуратурі відкрили кримінальну справу через недотримання правил пожежної безпеки.
- У Запоріжжі 5 лютого оголосили траур за загиблими.
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