Вакцина – це новий безвіз, – Стефанішина про те, чи введуть COVID-паспорти

Українці і європейці можуть отримати паспорти, які підтверджуватимуть щеплення від коронавірусу. Вже навіть з'явилися відповідні додатки на смартфон.
Джерело: ТСН
Однак у світі ще не дійшли до спільної згоди щодо паспортів вакцинації. Про це в інтерв'ю виданню сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Увага COVID-паспорти для українців: чи варто чекати та чи будуть вони безпечними
За її словами, це питання обговорюватимуть на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді", що відбудеться у Києві 8 – 10 лютого. Для цього питання присвятять окремий день. Там буде присутній віцепрем'єр Михайло Федоров та представники Естонії і Литви, які просувають цю ідею.
Не секрет, що вакцина — це новий безвіз. Саме з вакциною міжнародні організації і західні країни пов'язують лібералізацію руху, повернення до нормального способу життя і комунікації,
– вважає Стефанішина.
Вона також додала, що деякі країни навіть виступають з ініціативою щодо запровадження єдиного паспорта вакцинації, який буде визнаватися всіма як так званий біометричний паспорт вакцинації.
Також вона наголосила, що весь світ пов'язує повернення до нормального способу життя саме з вакцинацією. Тож є місце розмовам про введення паспортів щеплень.
"Але ми вже в цьому діалозі з ЄС, ми знаємо, що відбувається кожен день, ведемо комунікацію з державами-членами і не будемо тут відставати. Я впевнена, що з квітня суттєво знизиться цей вакцинаційний хайп, вже не буде дефіциту на ринку вакцин", – додала віцепрем'єрка.