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Однак у світі ще не дійшли до спільної згоди щодо паспортів вакцинації. Про це в інтерв'ю виданню сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Увага COVID-паспорти для українців: чи варто чекати та чи будуть вони безпечними

За її словами, це питання обговорюватимуть на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді", що відбудеться у Києві 8 – 10 лютого. Для цього питання присвятять окремий день. Там буде присутній віцепрем'єр Михайло Федоров та представники Естонії і Литви, які просувають цю ідею.

Не секрет, що вакцина — це новий безвіз. Саме з вакциною міжнародні організації і західні країни пов'язують лібералізацію руху, повернення до нормального способу життя і комунікації,

– вважає Стефанішина.

Вона також додала, що деякі країни навіть виступають з ініціативою щодо запровадження єдиного паспорта вакцинації, який буде визнаватися всіма як так званий біометричний паспорт вакцинації.

Дефіциту вакцин не буде, – Стефанішина

Також вона наголосила, що весь світ пов'язує повернення до нормального способу життя саме з вакцинацією. Тож є місце розмовам про введення паспортів щеплень.

"Але ми вже в цьому діалозі з ЄС, ми знаємо, що відбувається кожен день, ведемо комунікацію з державами-членами і не будемо тут відставати. Я впевнена, що з квітня суттєво знизиться цей вакцинаційний хайп, вже не буде дефіциту на ринку вакцин", – додала віцепрем'єрка.

Що цьому передувало