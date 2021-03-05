Реакція Зеленського буде принциповою не лише до Коломойського, – Стефанчук про санкції США

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук також прокоментував санкції США проти олігарха Ігоря Коломойського. Він наголосив, що реакція президента Володимира Зеленського буде принциповою щодо будь-кого з олігархів.

Таку заяву Стефанчук зробив під час онлайн-дискусії, організованої Атлантичною радою США та Ялтинською європейською стратегією. Парламентар наголосив: політика президента Зеленського зводиться до того, що всі мають бути рівними перед законом.

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За словами Стефанчука, не може бути людей, які запроваджують для держави інші правила, ніж це передбачає законодавство.

"Ви бачите, як президент демонстрував це і щодо того, коли було запроваджено санкції проти народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського. Рішучою була й його реакція щодо запровадження санкцій проти одного з олігархів Віктора Медведчука та пов'язаного з ним народного депутата Козака", – зазначив перший віцеспікер.

Водночас Стефанчук висловив сподівання, що подібною реакція президента буде і на запровадження санкцій проти Коломойського.

Я думаю, що аналогічна принципова реакція буде до будь-кого з олігархів, незалежно від його прізвища та місця перебування в Україні. Річ у тім, що напрям, який демонструє президент України – це повернення в українців довіри до держави, державних інституцій, і що дуже для нас визначально – до правової системи України,

– підсумував він.

Cхожу думку має і Корнієнко

Голова парламентської фракції "Слуга народу" вважає, що розслідування справ, пов'язаних із Коломойським, в Україні триватиме. Мовиться, зокрема, про "Приватбанк". За словами Корнієнка, це не залежить від того, як розвиватимуться події навколо санкцій США проти олігарха.

Водночас він наголосив, що деолігархізація для президента Володимира Зеленського – не порожнє слово. Тому "Медведчук, Порошенко, Коломойський або будь-який мільярдер мають розуміти, що тепер вони живуть за загальними для всіх законними правилами".

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Санкції США проти Коломойського: головне

Сполученні Штаті 5 березня запровадили санкції проти українського Ігоря Коломойського. Під удар також потрапили сім'я та близьке оточення олігарха. Усім їм заборонили в'їзд до країни.

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Коломойського у спробах підірвати демократію в Україні. Також він звинуватив його у причетності до великої корупції.

За словами Блінкена, під головування у Дніпропетровській області, з 2014 по 2015 рік, Коломойський був причетним до корупційних дій. Ті, зі свого боку, підірвали верховенство закону та віру української громадськості в демократичні інститути.

Держсекретар США також наголосив, що Коломойський використовував свій політичний вплив і офіційну владу для особистої вигоди.

Перед цим, у серпні 2020 року, у США звинуватили Коломойського в розкраданні мільярдів доларів із "Приватбанку". Більше того, в Міністерстві юстиції США вважають, що ці гроші потім через значну кількість компаній відмивали по всьому світу.

Щодо України, то 23 лютого НАБУ оголосило 3 колишнім топпрацівникам "Приватбанку" підозри у розтраті 136,89 мільйона гривень. Мовиться про колишнього головв правління фінустаенови Олександра Дубілета, екскерівницю одного з підрозділів банку Олену Бичихіну та експершого заступника голови правління Володимира Яценка. Останнього 22 числа гучно затримали майже на кордоні після вильоту з України.



Санкції США проти Коломойського: деталі / Інфографіка 24 каналу