Реакція Зеленського буде принциповою не лише до Коломойського, – Стефанчук про санкції США

Джерело:Інтерфакс-Україна
Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук також прокоментував санкції США проти олігарха Ігоря Коломойського. Він наголосив, що реакція президента Володимира Зеленського буде принциповою щодо будь-кого з олігархів.
Таку заяву Стефанчук зробив під час онлайн-дискусії, організованої Атлантичною радою США та Ялтинською європейською стратегією. Парламентар наголосив: політика президента Зеленського зводиться до того, що всі мають бути рівними перед законом.
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За словами Стефанчука, не може бути людей, які запроваджують для держави інші правила, ніж це передбачає законодавство.
"Ви бачите, як президент демонстрував це і щодо того, коли було запроваджено санкції проти народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського. Рішучою була й його реакція щодо запровадження санкцій проти одного з олігархів Віктора Медведчука та пов'язаного з ним народного депутата Козака", – зазначив перший віцеспікер.
Водночас Стефанчук висловив сподівання, що подібною реакція президента буде і на запровадження санкцій проти Коломойського.
Я думаю, що аналогічна принципова реакція буде до будь-кого з олігархів, незалежно від його прізвища та місця перебування в Україні. Річ у тім, що напрям, який демонструє президент України – це повернення в українців довіри до держави, державних інституцій, і що дуже для нас визначально – до правової системи України,
– підсумував він.
Голова парламентської фракції "Слуга народу" вважає, що розслідування справ, пов'язаних із Коломойським, в Україні триватиме. Мовиться, зокрема, про "Приватбанк". За словами Корнієнка, це не залежить від того, як розвиватимуться події навколо санкцій США проти олігарха.
Водночас він наголосив, що деолігархізація для президента Володимира Зеленського – не порожнє слово. Тому "Медведчук, Порошенко, Коломойський або будь-який мільярдер мають розуміти, що тепер вони живуть за загальними для всіх законними правилами".
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Санкції США проти Коломойського: деталі / Інфографіка 24 каналу