Стефанчук про електронне голосування на референдумі: це питання не юридичне, а технічне

Верховна Рада 26 січня проголосувала за президентський законопроєкт про референдум. Проте 58 нардепів були проти ініціативи. Найбільше занепокоєння парламентарів викликала норма про електронне голосування.

Джерело: 24 канал

Як розповів перший віцеспікер Руслан Стефанчук на брифінгу у парламенті, насправді електронне голосування є інновацією, запропонованою в законопроєкті.

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Електронне голосування впроваджуватимуть не одразу

МИ провели дискусію з цього питання і вийшли на таку формулу: питання електронного голосування – це не питання юридичне, а технічне. Ми впроваджуватимемо його тільки тоді, коли буде підтверджена можливість здійснювати електронне голосування,

– наголосив Стефанчук.

Таким чином, електронне голосування на референдумі стане можливим лише тоді, коли буде ухвалений окремий законодавчий акт. Документ стосуватиметься електронного голосування в країні в цілому. До цього голосування проводитимуть у звичайний спосіб.

Головне, що пропонує законопроєкт про референдум:

Щоб організувати референдум за народною ініціативою, слід зібрати щонайменше 3 мільйони підписів жителів України. Водночас вони повинні представляти щонайменше 2/3 адміністративно-територіальних одиниць, передбачених Конституцією України.

Допускає можливість електронних голосувань під час референдуму.

Під час референдуму можуть виносити на розгляд питання про затвердження закону про внесення змін до розділів І, III, XIII Конституції України. Тобто мовиться про загальні засади, вибори, сам референдум, правосуддя та інше. Також можуть розглянути питання загальнодержавного значення, питання про зміну території України та питання про втрату чинності закону України або окремих його положень.

Водночас на референдум не допускаються питання:

– що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;

– що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їх реалізації;

– спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

– щодо питань податків, бюджету, амністії;

– віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

– що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права; – що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їх реалізації; – спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; – щодо питань податків, бюджету, амністії; – віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду. Питання для національного референдуму мають бути чіткими, а відповіді на них повинні бути "так" або "ні".

На референдум може виноситись одне питання.

Референдум не можна проводити у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану.

За законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" проголосували 255 народних обранців. Голоси дали представники "Слуги народу", "Довіри" та позафракційні. Проти були нардепи від "ЄС", ОПЗЖ та "Голосу".