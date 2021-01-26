Верховна Рада 26 січня проголосувала за президентський законопроєкт про референдум. Проте 58 нардепів були проти ініціативи. Найбільше занепокоєння парламентарів викликала норма про електронне голосування.

Джерело: 24 канал

Як розповів перший віцеспікер Руслан Стефанчук на брифінгу у парламенті, насправді електронне голосування є інновацією, запропонованою в законопроєкті.

До теми Верховна Рада ухвалила закон про референдум: що він передбачає

Електронне голосування впроваджуватимуть не одразу

МИ провели дискусію з цього питання і вийшли на таку формулу: питання електронного голосування – це не питання юридичне, а технічне. Ми впроваджуватимемо його тільки тоді, коли буде підтверджена можливість здійснювати електронне голосування,

– наголосив Стефанчук.

Таким чином, електронне голосування на референдумі стане можливим лише тоді, коли буде ухвалений окремий законодавчий акт. Документ стосуватиметься електронного голосування в країні в цілому. До цього голосування проводитимуть у звичайний спосіб.

Важливо! За законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" проголосували 255 народних обранців. Голоси дали представники "Слуги народу", "Довіри" та позафракційні. Проти були нардепи від "ЄС", ОПЗЖ та "Голосу".

Головне, що пропонує законопроєкт про референдум: