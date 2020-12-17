В Офісі Президента відреагували на смерть мера Харкова Геннадія Кернеса. У Зеленського висловили співчуття близьким померлого та усім харків'янам.

Яка реакція Офісу Президента

Кернес пройшов такий життєвий шлях, який не може викликати одностайність при його оцінках. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

Важливо Помер Геннадій Кернес

Ставлення до Геннадія Кернеса в нашому суспільстві не було, та й не могло бути однозначним. Це зрозуміло,

– мовиться у повідомленні.

Однак в установі наголосили, що Кернес бачив розвиток міста і працював, вкладаючи у Харків усі "свої емоції та компетенції". Саме тому люди знову обрали його міським головою.

Крім того, у президента зазначили, що наступний мер Харкова повинен забезпечити якість управління міським господарством.

"Це буде мінімум того, що необхідно для пам’яті про мера Геннадія Кернеса", – наголосили в Офісі Президента.

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