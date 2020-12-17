Вкладав у Харків всі емоції: у Зеленського відреагували на смерть Кернеса
В Офісі Президента відреагували на смерть мера Харкова Геннадія Кернеса. У Зеленського висловили співчуття близьким померлого та усім харків'янам.
Яка реакція Офісу Президента
Кернес пройшов такий життєвий шлях, який не може викликати одностайність при його оцінках. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента.
Важливо Помер Геннадій Кернес
Ставлення до Геннадія Кернеса в нашому суспільстві не було, та й не могло бути однозначним. Це зрозуміло,
– мовиться у повідомленні.
Однак в установі наголосили, що Кернес бачив розвиток міста і працював, вкладаючи у Харків усі "свої емоції та компетенції". Саме тому люди знову обрали його міським головою.
Крім того, у президента зазначили, що наступний мер Харкова повинен забезпечити якість управління міським господарством.
"Це буде мінімум того, що необхідно для пам’яті про мера Геннадія Кернеса", – наголосили в Офісі Президента.
Смерть Кернеса: що відомо
- Кернес помер 17 грудня у німецькій клініці "Шаріте". Туди його госпіталізували у вересні після ускладнень коронавірусу.
- У грудні стан політика значно погіршився, у нього відмовили 2 нирки.
- Поховають Кернеса у Харкові наступного тижня.
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