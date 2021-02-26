Став відомий порядок денний засідання РНБО

Рада національної безпеки й оборони 26 лютого проведе закрите засідання. На ньому розглянуть державну стратегію деокупації Криму, санкції та ще декілька питань.

На засіданні у закритому режимі розглянуть проєкт "Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь".

Читайте також Зеленський збільшив склад РНБО та оновив його структуру

Члени РНБО 26 лютого також обговорять питання щодо

невідкладних заходів щодо протидії загрозам національної безпеки у сфері громадянства;

стану розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність, порушення присяги;

застосування санкцій.

Нагадаємо, про засідання РНБО стало відомо ввечері 25 лютого. Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський скликає його 26 лютого о 17:30.

Попередні санкції РНБО : що відомо