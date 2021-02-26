Став відомий порядок денний засідання РНБО

Джерело:РНБО
Рада національної безпеки й оборони 26 лютого проведе закрите засідання. На ньому розглянуть державну стратегію деокупації Криму, санкції та ще декілька питань.
На засіданні у закритому режимі розглянуть проєкт "Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь".
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Нагадаємо, про засідання РНБО стало відомо ввечері 25 лютого. Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський скликає його 26 лютого о 17:30.Зверніть увагу! Денис Бігус у фейсбуці повідомив, що під час засідання РНБО, ймовірно, можуть запровадити санкції проти олігарха Дмитра Фірташа.