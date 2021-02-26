Став відомий порядок денний засідання РНБО
Рада національної безпеки й оборони 26 лютого проведе закрите засідання. На ньому розглянуть державну стратегію деокупації Криму, санкції та ще декілька питань.
Джерело:РНБО
На засіданні у закритому режимі розглянуть проєкт "Державної стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь".
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Члени РНБО 26 лютого також обговорять питання щодо
- невідкладних заходів щодо протидії загрозам національної безпеки у сфері громадянства;
- стану розслідування справ про державну зраду, дезертирство та терористичну діяльність, порушення присяги;
- застосування санкцій.
Нагадаємо, про засідання РНБО стало відомо ввечері 25 лютого. Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський скликає його 26 лютого о 17:30.
Попередні санкції РНБО: що відомо
- 2 лютого Рада національної безпеки й оборони ввела санкції проти Тараса Козака та проросійських телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна", того ж дня їх заблокували. Сам Козак казав, що проти них начебто порушили принципи свободи слова.
- 19 лютого обмеження запровадили проти кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та кількох інших людей. Їх звинуватили у фінансуванні бойовиків на Донбасі.
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