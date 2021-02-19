Статус нардепа не дозволяє: Корнієнко каже, що Порошенко не може купувати канали

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Корнієнко стверджує, що п'ятий президент Петро Порошенко не може купувати медіа. За словами Корнієнка, це не дозволяє робити закон про статус нардепа.

Щоправда, Корнієнко зазначив, спочатку потрібно розібратись яка була угода. Це вже робитимуть правоохоронці, якщо надійде така заява.

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Що стверджує Корнієнко

Нардеп додав, що не буде подавати заяву про злочин, бо не бачить його.

Медійно треба якось розібратись,

– зауважив Корнієнко.

При цьому депутат привітав практику, коли інформація про власників телеканалів стає прозорою.

Що цьому передувало