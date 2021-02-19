Нардеп від "Слуги народу" Олександр Корнієнко стверджує, що п'ятий президент Петро Порошенко не може купувати медіа. За словами Корнієнка, це не дозволяє робити закон про статус нардепа.

Щоправда, Корнієнко зазначив, спочатку потрібно розібратись яка була угода. Це вже робитимуть правоохоронці, якщо надійде така заява.

До теми Порошенко офіційно став власником телеканалу "Прямий"

Що стверджує Корнієнко

Нардеп додав, що не буде подавати заяву про злочин, бо не бачить його.

Медійно треба якось розібратись,

– зауважив Корнієнко.

При цьому депутат привітав практику, коли інформація про власників телеканалів стає прозорою.

Що цьому передувало

Порошенко 18 лютого офіційно заявив, що став власником телеканалу "Прямий". Політик переконував, що влада нібито збиралась запровадити санкції проти колишнього юридичного власника Володимира Макеєнка. Таким чином канал начебто збирались закрити.

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав заяви Порошенка вигадками.

Заяви Порошенка також спростувала речниця президента Юлія Мендель.

Зверніть увагу! Рада національної безпеки та оборони 2 лютого застосувала санкції проти Тараса Козака – нардепа від ОПЗЖ та соратника кума Путіна Віктора Медведчука. Відтак медведчуківські телеканали ZIK, NewsOne та "112 Україна" припинили мовлення.