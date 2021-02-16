Очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вже кілька разів брав участь в ефірах російських пропагандистських телеканалів. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба висловив свою думку щодо цього.

Міністр вважає, що Кравчуку це дозволяє історичний статус першого українського президента. Про це Кулеба говорив 16 лютого під час пресконференції в Києві.

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Очільник МЗС не сумнівається у патріотизмі Кравчука. Він наголосив, що той є першим президентом України. До того ж, зараз він гідно представляє українські інтереси в ТКГ.

Нещодавно він представляв їх й на брифінгу Радбезу ООН, де обговорювався стан виконання мінських домовленостей. Тому питань щодо принциповості та патріотичності його позицій бути не може, – підкреслив Кулеба.

"Але історичний статус та роль у здобутті незалежності України дозволяє йому робити трохи більше, ніж будь-якому посадовцю, зокрема – під час різних телеефірів", – вважає міністр закордонних справ.

Водночас Кулеба пояснив свою позицію щодо схожих телевізійних шоу на пропагандистських каналах. Він наголосив, що не бере у них участь.

Кравчук на російському телебаченні