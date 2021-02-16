Статус йому це дозволяє, – Кулеба про Кравчука в ефірах російських телеканалів
Очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вже кілька разів брав участь в ефірах російських пропагандистських телеканалів. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба висловив свою думку щодо цього.
Джерело:24 канал
Міністр вважає, що Кравчуку це дозволяє історичний статус першого українського президента. Про це Кулеба говорив 16 лютого під час пресконференції в Києві.
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Очільник МЗС не сумнівається у патріотизмі Кравчука. Він наголосив, що той є першим президентом України. До того ж, зараз він гідно представляє українські інтереси в ТКГ.
Нещодавно він представляв їх й на брифінгу Радбезу ООН, де обговорювався стан виконання мінських домовленостей. Тому питань щодо принциповості та патріотичності його позицій бути не може, – підкреслив Кулеба.
"Але історичний статус та роль у здобутті незалежності України дозволяє йому робити трохи більше, ніж будь-якому посадовцю, зокрема – під час різних телеефірів", – вважає міністр закордонних справ.
Водночас Кулеба пояснив свою позицію щодо схожих телевізійних шоу на пропагандистських каналах. Він наголосив, що не бере у них участь.
Кравчук на російському телебаченні
- Кравчук включався в ефір телеканалу "Росія24" наприкінці 2020 року. Спілкувався про Донбас, зокрема – про необхідність плану "Б".
- Перед цим він засвітився в інтерв'ю зі скандальною росіянкою Ольгою Скабєєвою. Там сперечався, чий Донбас та хто розпочав війну.
- Ще раніше – дав інтерв'ю виданню ТАСС, яке фінансує російський уряд. Серед тем – вибори на Донбасі та амністія, мінські угоди.
- На початку 2020 року Кравчук заявив у пропагандистській програмі "60 хвилин", що Гітлер і Сталін зустрічались у Львові.
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