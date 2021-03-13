Статки Ахметова знизилися відносно довоєнного рівня вдвічі, – Forbes

Статки українського олігарха Ріната Ахметова у березні 2021 року сягнули 7,6 мільярда доларів. Тепер мільярдер займає 330 місце у списку найбагатших людей.

Статки Ахметова майже в 2 рази менше, ніж в останньому довоєнному рейтингу 2013 року. Тоді він володів активами на 15,4 мільярда доларів.

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Багатство Ахметова

Метінвест – 3,3 мільярда доларів;

ДТЕК – 2,1 мільярда;

Нерухомість – 0,7 мільярда;

ПУМБ – 0,3 мільярда;

Лемтранс – 0,3 мільярда;

Інші активи – 0,9 мільярда. Статки інших багатіїв

За рік статки більшості українських мільярдерів значно зросли. Це не через показники діяльності їхнього бізнесу. Річ у тім, що минулої весни інвестори ще не були готові до пандемії, провідні біржові індекси світу істотно просіли, а нафта коштувала менше нуля. У березні 2021 року ситуація інакша.

Віктор Пінчук – його статки від червня 2020 року зросли з 1,4 мільярда доларів до 2,5.

Костянтин Жеваго – з 1,1 мільярда до 2,1.

Ігор Коломойський – з 1 мільярда до 1,8.

Геннадій Боголюбов – з 1,2 мільярда до 1,7.

Петро Порошенко – з 1,4 мільярда до 1,6.

Вадим Новинський – з 810 мільйонів до 1,4 мільярда.

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