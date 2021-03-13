Статки Ахметова знизилися відносно довоєнного рівня вдвічі, – Forbes

Джерело:Forbes
Статки українського олігарха Ріната Ахметова у березні 2021 року сягнули 7,6 мільярда доларів. Тепер мільярдер займає 330 місце у списку найбагатших людей.
Статки Ахметова майже в 2 рази менше, ніж в останньому довоєнному рейтингу 2013 року. Тоді він володів активами на 15,4 мільярда доларів.
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За рік статки більшості українських мільярдерів значно зросли. Це не через показники діяльності їхнього бізнесу. Річ у тім, що минулої весни інвестори ще не були готові до пандемії, провідні біржові індекси світу істотно просіли, а нафта коштувала менше нуля. У березні 2021 року ситуація інакша.
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